В Люксембурге призывают оказывать давление на РФ и поддерживать Украину после войны

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул необходимость оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Одессе 26 августа, передает "Европейская правда".

Беттель заявил, что от России нужны "конкретные даты и результаты", а если этого нет – "нужны последствия".

"Мы не можем просто говорить: "Это плохо, если вы не соблюдаете." Мы должны вводить санкции – вместе с американцами, с другими странами – чтобы показать России, что альтернативы миру не существует. Потому что до тех пор, пока они чувствуют, что могут затянуть еще на 2-3 недели, война не закончится", – подчеркнул он.

Глава МИД Люксембурга отметил, что сейчас продолжаются переговоры о том, когда и где должны состояться мирные переговоры.

"Но люди гибнут каждый день. Это не вопрос "когда, где, с кем". Это вопрос – действовать сейчас", – отметил он.

Также Беттель подчеркнул важность поддержки Украины после окончания войны.

"После войны у Украины останется сосед – Россия. Мы не можем изменить географию или историю, но можем влиять на будущее. И мы должны быть готовы поддержать сильную Украину – не только сегодня, но и завтра", – подытожил он.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что считает, что неприязнь главы Кремля к президенту Владимиру Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин встретится с Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

26 августа канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Кремля в "тактике затягивания".