В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ

63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Мойсееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно обвинению, в декабре 2023 года Мойсеева сознательно установила связь с ФСБ и предоставляла ей информацию о людях, которые интересовали российские спецслужбы или работали в Эстонии, живя в России.

По данным СМИ, осужденная собирала информацию об эстонских Вооруженных силах, полиции и пограничниках, а также о своих коллегах в санатории-курорте Värska.

Кроме того, она дважды пыталась перевезти из Эстонии в Россию семь бутылок вина общей стоимостью более 300 евро, что запрещено санкциями. В обоих случаях эстонские таможенники заблокировали доставку санкционированных товаров в Россию.

Женщина была арестована в мае 2025 года. На судебном заседании во вторник она подтвердила, что заключила соглашение о признании вины, и выразила раскаяние за шпионаж против Эстонии.

Прокурор Триину Олев-Аас, которая вела дело Моисеевой, предупредила, что российские спецслужбы отслеживают настроения и отношение эстонского общества, чтобы выявить будущих рекрутов или проводить операции влияния.

"Именно поэтому даже, казалось бы, незначительная информация может иметь решающее значение, и именно поэтому мы решительно реагируем на любое сотрудничество или связи с российскими спецслужбами", – отметила Олев-Аас.

В июле эстонский суд признал виновным гражданина России, проживающего в Нарве, в шпионаже против Эстонии и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

Перед этим в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.