Президент Фінляндії після розмови з Зеленським: треба тиснути на Росію

Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав тиснути на Росію, щоб у мирних переговорах був прогрес.

Про це Стубб написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фінський лідер зазначив, що обговорив з українським президентом подальші кроки після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня.

"План щодо надійної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру, а Росія лише затягує час. Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", – наголосив президент Фінляндії.

Стубб пообіцяв, що разом із партнерами Фінляндія продовжить працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Зеленський повідомив, що обговорив зі Стуббом архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.

Напередодні Стубб висловив сподівання, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.

Також він зазначав, що Росія застосовує свою типову тактику на переговорах, вимагаючи неможливого.