Президент Финляндии после разговора с Зеленским: надо давить на Россию

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы в мирных переговорах был прогресс.

Об этом Стубб написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Финский лидер отметил, что обсудил с украинским президентом дальнейшие шаги после встречи в Вашингтоне 18 августа.

"План по надежной поддержке безопасности Украины реализуется. Украина готова к миру, а Россия только затягивает время. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров", – подчеркнул президент Финляндии.

Стубб пообещал, что вместе с партнерами Финляндия продолжит работать над достижением справедливого и прочного мира.

Зеленский сообщил, что обсудил со Стуббом архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.

Накануне Стубб выразил надежду, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

Также он отмечал, что Россия применяет свою типичную тактику на переговорах, требуя невозможного.