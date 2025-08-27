Правительство Германии одобрило законопроект, чтобы пополнить ряды Бундесвера

Правительство Германии на заседании в среду одобрило законопроект о добровольной военной службе, поскольку страна стремится увеличить размер армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Новая модель военной службы, предложенная министром обороны Борисом Писториусом, в основном базируется на добровольной службе, и пока не планируется возобновление обязательной службы.

Однако разработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

Целью является увеличение численности войск примерно на 180 тысяч – до около 460 тысяч, включая не менее 260 тысяч активных солдат и около 200 тысяч резервистов.

Целевой аудиторией новой военной службы является возрастная группа от 18 до 25 лет. Также будут приняты меры, чтобы сделать военную службу более привлекательной. Это включает повышение заработной платы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является и будет оставаться самой большой угрозой для безопасности Европы еще в течение длительного времени. Мерц высказал эти комментарии на пресс-конференции после одобрения правительством Германии проекта закона.

Закон вступит в силу в январе после получения поддержки парламента.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.