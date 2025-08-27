Сикорский надеется, что Навроцкий привезет из США "не только фото"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал предстоящую поездку Кароля Навроцкого в США, пожелав президенту эффективных результатов на переговорах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Сикорский поговорил с журналистами после заседания правительства Польши в среду, на котором было принято решение о предстоящем визите президента Кароля Навроцкого в США.

Он подчеркнул, что президент Польши, в соответствии с конституцией, на международной арене "представляет политику, проводимую правительством".

Глава польского МИД выразил надежду, что Навроцкий окажется эффективным в переговорах с Трампом, поскольку правительство заинтересовано в решении в Вашингтоне важных для Польши вопросов.

"Не только фото, но и решения, когда речь идет о соглашениях, будь то торговые с Европой, или возможные условия мира, или экономические и военные отношения с нашим важнейшим союзником", – сказал Сикорский.

Запланированный на 3 сентября визит в Вашингтон будет первым зарубежным визитом Кароля Навроцкого. Его переговоры с президентом США, как ожидается, будут касаться прежде всего вопросов военной и энергетической безопасности Польши.

СМИ ранее сообщили, что премьер Польши Дональд Туск будет иметь собственного советника по вопросам безопасности, чтобы отстранить представителей Навроцкого от экспертных переговоров о прекращении боевых действий в Украине.