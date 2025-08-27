У 2024 році німецький уряд схвалив експорт озброєнь на суму 12,83 мільярда євро, що стало рекордним показником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначається, Німеччина експортувала більше військової продукції, ніж будь-коли раніше.

На першому місці серед країн-одержувачів знаходиться Україна з сумою 8,15 мільярда євро, як випливає зі звіту про експорт озброєнь.

Фактичний обсяг експорту зброї минулого року також досяг рекордного рівня. На Україну припало 64% всього дозволеного експорту зброї.

Зокрема, Україні відправили 306 бойових броньованих машин, 316 ракет і ракетних систем, 78 бойових танків і 11 великокаліберних артилерійських систем.

Інші великі замовлення надійшли з Сінгапуру.

Також 27 серпня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.