Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше – Україні
У 2024 році німецький уряд схвалив експорт озброєнь на суму 12,83 мільярда євро, що стало рекордним показником.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Як зазначається, Німеччина експортувала більше військової продукції, ніж будь-коли раніше.
На першому місці серед країн-одержувачів знаходиться Україна з сумою 8,15 мільярда євро, як випливає зі звіту про експорт озброєнь.
Фактичний обсяг експорту зброї минулого року також досяг рекордного рівня. На Україну припало 64% всього дозволеного експорту зброї.
Зокрема, Україні відправили 306 бойових броньованих машин, 316 ракет і ракетних систем, 78 бойових танків і 11 великокаліберних артилерійських систем.
Інші великі замовлення надійшли з Сінгапуру.
Також 27 серпня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу.
Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.