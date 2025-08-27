Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине

В 2024 году немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму 12,83 миллиарда евро, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечается, Германия экспортировала больше военной продукции, чем когда-либо ранее.

На первом месте среди стран-получателей находится Украина с суммой 8,15 миллиарда евро, как следует из отчета об экспорте вооружений.

Фактический объем экспорта оружия в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину пришлось 64% всего разрешенного экспорта оружия.

В частности, Украине отправили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.

Другие крупные заказы поступили из Сингапура.

Также 27 августа правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.