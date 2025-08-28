Політична криза у Франції: прем’єр закликав до переговорів і застеріг від дострокових виборів

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру, чиєму уряду загрожує відставка, заявив, що наступного тижня проведе прямі переговори з законодавцями, і застеріг від нових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду 8 вересня знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

"Я переконаний, що за 12 днів, які залишилися, політичні партії, які заявили, що повалять уряд, вирішать, що вони занадто поспішили з висновками і зайшли занадто далеко", – сказав глава уряду в інтерв'ю TF1 у середу ввечері.

Попередник Байру Мішель Барньє був усунутий за подібних обставин у грудні Національною асамблеєю, яка розкололася на три непримиренні блоки після того, як президент Емманюель Макрон оголосив про дострокові вибори в червні минулого року.

Байру також застеріг від нових парламентських виборів, заявивши, що вимоги крайньої лівої частини парламенту та крайньої правої діаметрально протилежні.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

"Чи дасть нам новий розпуск стабільність, чи надасть країні та її уряду волю і рішучість рухатися вперед? Я так не думаю", – сказав Байру.

Інвестори вже підготувалися до підвищення ризиків, позбувшись активів, коли Байру несподівано оголосив про голосування щодо довіри в понеділок.

За даними опитувань, більшість французів бажають премʼєру провалу в парламенті.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.