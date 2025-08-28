Политический кризис во Франции: премьер призвал к переговорам и предостерег от досрочных выборов

Премьер-министр Франции Франсуа Байру, чьему правительству грозит отставка, заявил, что на следующей неделе проведет прямые переговоры с законодателями, и предостерег от новых выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Неожиданное решение Байру провести голосование о доверии к его правительству 8 сентября снова поставило Францию на грань политического паралича, что грозит финансовыми и экономическими потрясениями.

"Я убежден, что за оставшиеся 12 дней политические партии, которые заявили, что свергнут правительство, решат, что они поспешили с выводами и зашли слишком далеко", – сказал глава правительства в интервью TF1 в среду вечером.

Предшественник Байру Мишель Барнье был отстранен при подобных обстоятельствах в декабре Национальной ассамблеей, которая раскололась на три непримиримых блока после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о досрочных выборах в июне прошлого года.

Байру также предостерег от новых парламентских выборов, заявив, что требования крайне левой части парламента и крайне правой диаметрально противоположны.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

"Даст ли нам новый роспуск стабильность, придаст ли стране и ее правительству волю и решимость двигаться вперед? Я так не думаю", – сказал Байру.

Инвесторы уже подготовились к повышению рисков, избавившись от активов, когда Байру неожиданно объявил о голосовании по доверию в понедельник.

По данным опросов, большинство французов желают премьеру провала в парламенте.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.