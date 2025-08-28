Литва закликала озброїти Україну та посилити санкції після удару Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на російський масований авіаудар по Києву та закликав посилити санкції проти Москви.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Після масованого удару Росії по Києву Будріс заявив, що такими є справжні "мирні наміри" РФ. Він наголосив, що пошкоджень зазнали будівлі представництва Європейського Союзу в Україні, а також Британської ради.

"Це не просто агресія, це послання. Наша відповідь має бути рішучою – посилити санкції проти Росії, швидше озброїти Україну", – наголосив він.

Зазначимо, внаслідок цієї російської масованої атаки загинули 12 людей, серед яких діти, ще десятки зазнали поранень.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що обстріл Києва є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос засудила масований російський удар по Києву.