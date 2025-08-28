Литва призвала вооружить Украину и усилить санкции после удара России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на российский массированный авиаудар по Киеву и призвал усилить санкции против Москвы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

После массированного удара России по Киеву Будрис заявил, что это – "мирные намерения" РФ. Он отметил, что повреждения получили здания представительства Европейского Союза в Украине, а также Великобритании.

"Это не просто агрессия, это послание. Наш ответ должен быть решительным – усилить санкции против России, быстрее вооружить Украину", – подчеркнул он.

Отметим, в результате этой российской массированной атаки погибли 12 человек, среди которых дети, еще десятки получили ранения.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила массированный российский удар по Киеву.