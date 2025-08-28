Сибига упрекнул Сийярто: российский трубопровод важнее убитых украинских детей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну командующему украинской воинской части, ответственному за атаку на нефтепровод "Дружба".

Об этом министр написал в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку.

Сибига раскритиковал публикацию, в которой Сийярто объявил об этом решении и назвал действия Украины "атакой на суверенитет" Венгрии.

"Насколько бесстыдно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральное падение. Венгрия стоит на неправильной стороне истории", – написал Сибига.

Он добавил, что по делу запрета въезда Украина примет зеркальные меры.

14 человек, среди которых трое детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.

Правительство Венгрии не осудило эту атаку, хотя президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает реакции Будапешта, который неоднократно призывал к миру с Россией.

Читайте также: Энергетическая "дуэль" с Орбаном: насколько мощные аргументы имеют Украина и Венгрия.