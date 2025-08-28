Великобритания вызывает посла РФ из-за массированной атаки на Киев
Новости — Четверг, 28 августа 2025, 14:46 —
Российский посол в Великобритании Андрей Келин был вызван в Министерство иностранных дел из-за массированной атаки РФ на Киев.
Об этом сообщает BBC, информирует "Европейская правда".
Российского посла вызывают в МИД Великобритании из-за того, что в результате ударов по Киеву значительные повреждения получило здание Британского совета в Киеве.
Ожидается, что Келин встретится с чиновниками, а не с министром или его заместителями.
Британский премьер Кир Стармер ранее осудил эту российскую атаку.
Отметим, в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.
