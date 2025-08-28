Министр обороны Германии о крупнейшем заводе Rheinmetall: это сигнал

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что открытие крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов, который концерн Rheinmetall открыл вблизи Ганновера, является важным сигналом.

Об этом немецкий министр сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Писториус, новый завод также имеет ключевое значение для помощи Украине.

"Это то, что имеет значение: послать сигнал, что мы можем сделать это быстрее, мы хотим сделать это быстрее, и производство наращивается. Это важные сигналы, например, и прежде всего для устойчивости украинских вооруженных сил", – пояснил он.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, завод будет производить 350 тысяч снарядов в год, начиная с 2027 года.

Подчеркивая обязательства Германии "поставлять Украину и помогать пополнять запасы партнеров по НАТО", Писториус отметил, что "Rheinmetall также планирует построить заводы в Восточной и Юго-Восточной Европе, как для производства взрывчатки, так и боеприпасов".

Сообщалось также, что Rheinmetall построит в Болгарии два завода по производству пороха, артиллерийских снарядов и беспилотников.

Зимой Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Также писали, что Rheinmetall призывает к более быстрому развитию франко-немецкого танкового проекта MGCS.