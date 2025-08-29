Макрон и Мерц заявили о перезапуске тесных связей между Францией и Германией

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал восстановление тесных связей между Парижем и Берлином, принимая в четверг канцлера Германии Фридриха Мерца в своей летней резиденции.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

После лет напряженных отношений с предшественником Мерца, Олафом Шольцем, французский лидер заявил, что успешный перезапуск отношений может стать движущей силой для укрепления Европы.

После смены правительства в Берлине в начале этого года два лидера "открыли новую главу в франко-германских отношениях", сказал Макрон, приветствуя своего немецкого коллегу в форте Брегансон на Лазурном берегу.

"Я считаю, что франко-германский тандем теперь идеально скоординирован для создания более сильной Европы в сферах экономики, торговли и валюты", – подчеркнул он.

Мерц также подчеркнул важность "оси" связей между двумя странами, заявив: "Германия и Франция играют центральную роль в этом Европейском Союзе, на этом европейском континенте".

Он также обратил внимание на решающую роль единства всех 27 государств-членов ЕС. Если это единство будет достигнуто, "тогда мы действительно сильны, и Европа становится фактором в мире", сказал Мерц.

"События в мире показывают, насколько важно для нас стать мощным фактором в мире – экономически, политически, а также в сфере безопасности", – отметил Мерц.

Макрон добавил, что эти отношения будут ключевыми в создании "Европы, которая заявляет о своей геополитической позиции в конфликте в Украине, учитывая захватническую войну России, и Европы, которая решила перевооружиться для обеспечения собственной защиты".

Считается, что отношения между Макроном и Мерцем значительно лучше, чем с предшественником Олафом Шольцем.

Впрочем, между двумя странами остается длинный список политических разногласий, в частности по ядерной энергетике, поддержке Францией совместных европейских долговых обязательств и поддержке Германией торгового соглашения MERCOSUR со странами Южной Америки.