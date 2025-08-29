В Бундестаге хотят референдум по национальному флагу и гимну Германии

Вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов из Левой партии хочет инициировать референдум относительно немецкого флага и гимна.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Политик пояснил, что не всем немцам близок нынешний национальный флаг.

"Я знаю, что черный-красный-золотой – это отказ от тоталитарных структур. Но многие также чувствуют себя чужими в отношении национального флага", – сказал бывший премьер восточной Тюрингии и действующий вице-президент Бундестага.

Кроме того, он предложил провести голосование и по национальному гимну. Рамелов отметил, что знает многих восточных немцев, которые "по разным причинам не поют национальный гимн".

"Поэтому я действительно хотел бы вынести на голосование "Детский гимн" Бертольта Брехта", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что сам нынешний гимн поет "с энтузиазмом", потому что понимает его значение.

"Я хотел бы поставить все это на голосование в соответствии со статьей 146, которая гласит, что Основной закон теряет силу, как только вступает в силу новая конституция, принятая немецким народом в свободном решении", – сказал Рамелов.

Напомним, ранее в августе в Германии отстранили работника оборонной фирмы, который поднял Z-флаг.

А в Бельгии местный политик попал в скандал из-за старого фото с нацистским флагом.