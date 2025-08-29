В Британии протестующие штурмовали полицейский кордон возле отеля для мигрантов

Вечером в четверг, 28 августа, протестующие пытались прорвать полицейский кордон возле отеля для мигрантов в британском Эппинге.

Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".

Десятки демонстрантов столкнулись с полицейскими возле отеля The Bell в графстве Эссекс. Они выкрикивали "отправьте их обратно" и "идите домой", а также зажигали файеры.

Также отмечается, что протестующие пытались прорвать полицейский кордон.

Фото: The Telegraph

Отель Bell Hotel стал центром антииммиграционных протестов последних недель после того, как в прошлом месяце искатель убежища, который там проживал, был обвинен в сексуальном насилии над 14-летней девушкой.

Хадуш Герберсласи Кебату, которого обвиняют в попытке поцеловать подростка, на этой неделе в суде отрицал обвинения, заявив, что он "не животное".

Издание пишет, что Кебату якобы сказал девушке, что она будет "хорошей женой" и что он хочет, чтобы она вернулась с ним в отель, чтобы "родить детей, а затем уехать в Кению". Его обвиняют в том, что он положил руку ей на бедро и погладил ее волосы.

Поэтому в четверг, 28 августа, демонстранты запланировали протест возле отеля. Полиция Эссекса заявила, что знает о запланированном протесте и запретила ношение масок, закрывающих лицо.

Protest tonight at The Bell Hotel, Epping!

We made sure our voices were heard loud and clear and of course, we helped the police get their daily steps in by taking them on a scenic tour of the countryside 🇬🇧🇬🇧#epping #bellhotel #RaiseTheFlag pic.twitter.com/MX2j09Lg89 – Bell Hotel Epping Protest 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EppingSaysNoo) August 28, 2025

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того,

как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

28 августа британское правительство подало апелляцию на временный судебный приказ Высокого суда Лондона, который запрещает размещать искателей убежища в отеле The Bell в Эппинге.

В пятницу, 29 августа, три старших судьи должны вынести решение об отмене временного судебного запрета на размещение искателей убежища в отеле The Bell.