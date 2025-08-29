В Британии протестующие штурмовали полицейский кордон возле отеля для мигрантов
Пятница, 29 августа 2025
Вечером в четверг, 28 августа, протестующие пытались прорвать полицейский кордон возле отеля для мигрантов в британском Эппинге.
Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".
Десятки демонстрантов столкнулись с полицейскими возле отеля The Bell в графстве Эссекс. Они выкрикивали "отправьте их обратно" и "идите домой", а также зажигали файеры.
Также отмечается, что протестующие пытались прорвать полицейский кордон.
Отель Bell Hotel стал центром антииммиграционных протестов последних недель после того, как в прошлом месяце искатель убежища, который там проживал, был обвинен в сексуальном насилии над 14-летней девушкой.
Хадуш Герберсласи Кебату, которого обвиняют в попытке поцеловать подростка, на этой неделе в суде отрицал обвинения, заявив, что он "не животное".
Издание пишет, что Кебату якобы сказал девушке, что она будет "хорошей женой" и что он хочет, чтобы она вернулась с ним в отель, чтобы "родить детей, а затем уехать в Кению". Его обвиняют в том, что он положил руку ей на бедро и погладил ее волосы.
Поэтому в четверг, 28 августа, демонстранты запланировали протест возле отеля. Полиция Эссекса заявила, что знает о запланированном протесте и запретила ношение масок, закрывающих лицо.
Protest tonight at The Bell Hotel, Epping!– Bell Hotel Epping Protest 🏴 (@EppingSaysNoo) August 28, 2025
We made sure our voices were heard loud and clear and of course, we helped the police get their daily steps in by taking them on a scenic tour of the countryside 🇬🇧🇬🇧#epping #bellhotel #RaiseTheFlag pic.twitter.com/MX2j09Lg89
20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того,
как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.
28 августа британское правительство подало апелляцию на временный судебный приказ Высокого суда Лондона, который запрещает размещать искателей убежища в отеле The Bell в Эппинге.
В пятницу, 29 августа, три старших судьи должны вынести решение об отмене временного судебного запрета на размещение искателей убежища в отеле The Bell.