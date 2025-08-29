Сікорський відповів на випади Сійярто: Угорщина може отримувати нафту без РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на емоційні випади його угорського колеги Петера Сійярто та наголосив, що Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 29 серпня, Сікорський відреагував на емоційну відповідь Сійярто колегам з України та Польщі через критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Петере, як Європейська комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", – заявив міністр закордонних справ Польщі.

Він закликав проявити солідарність з боротьбою України за незалежність та додав, що "герої 1956 року дивляться на вас". Глава польського МЗС мав на увазі повстання у Будапешті проти комуністичної диктатури.

Як відомо, 28 серпня глава МЗС Угорщини оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командиру військової частини, відповідальної за цю атаку.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вкрай жорстко відреагував на таке рішення Угорщини.

А Сікорський запросив до Польщі командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

