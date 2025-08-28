Сійярто зірвався на Сибігу та Сікорського: "Це не наша війна!"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто емоційно відповів колегам з України та Угорщини через критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на критику очільника МЗС України Андрія Сибіги, який написав, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр попросив Київ не "втягувати" Угорщину у війну.

"Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну!" – сказав Сійярто.

Аналогічно він відповів міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, який запросив "Мадяра" до своєї країни, ігноруючи санкції Угорщини.

"Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України!" – написав угорський міністр закордонних справ.

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини у відповідь на санкції Будапешта проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.