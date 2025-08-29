Сикорский ответил на выпады Сийярто: Венгрия может получать нефть без РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на эмоциональные выпады его венгерского коллеги Петера Сийярто и отметил, что Венгрия может получать нефть из нероссийских источников.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 29 августа, Сикорский отреагировал на эмоциональный ответ Сийярто коллегам из Украины и Польши из-за критики решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

"Петер, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", – заявил министр иностранных дел Польши.

Он призвал проявить солидарность с борьбой Украины за независимость и добавил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Глава польского МИД имел в виду восстание в Будапеште против коммунистической диктатуры.

Как известно, 28 августа глава МИД Венгрии объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на такое решение Венгрии.

А Сикорский пригласил в Польшу командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр", несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.

Читайте также: Энергетическая "дуэль" с Орбаном: насколько мощные аргументы имеют Украина и Венгрия.