В Австрии предстанет перед судом экс-разведчик, который мог шпионить для РФ

В Австрии бывший сотрудник контрразведки Эгисто Отт предстанет перед судом по обвинению в коррупции и шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуратура Вены заявила, что возбудила дело против Отта и неназванного полицейского, обвиняя их в работе в пользу или поддержке разведывательной службы в ущерб Австрии, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и нарушении государственной тайны.

В заявлении говорится, что Отт, среди прочего, обвиняется в поддержке российской разведывательной службы путем "сбора секретной информации и большого количества персональных данных из полицейских баз данных в период с 2017 по 2021 год".

Отт отрицает все обвинения. Его адвокат отказался комментировать ситуацию.

Бывший сотрудник ныне несуществующего Федерального ведомства по охране конституции Австрии (BVT) Эгисто Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека. Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT.

Ранее в этом году Отта на несколько месяцев поместили под стражу, после чего в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство в отношении шпионажа, направленного против других стран или международных организаций.