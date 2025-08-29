CNN: Трамп позбавив держохорони колишню віцепрезидентку Гарріс

Президент США Дональд Трамп позбавив колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс держохорони, яку їй надавала Секретна служба.

Про це повідомляє CNN з посиланням на лист Секретної служби, інформує "Європейська правда".

Телеканал нагадує, що колишнім президентам надають держохорону пожиттєво.

Згідно із законодавством, Гарріс, як колишня віцепрезидентка, отримала шість місяців охорони після залишення посади. Цей період закінчився 21 липня. Однак її охорона була продовжена ще на рік за директивою, підписаною тодішнім президентом Джо Байденом незадовго до залишення посади, і яка досі не була оприлюднена.

Саме цей наказ Трамп скасував у своєму листі під назвою "Меморандум для міністра внутрішньої безпеки", датованому четвергом.

"Цим листом ви уповноважуєтеся припинити будь-які процедури, пов'язані з безпекою, раніше затверджені виконавчим меморандумом, крім тих, що вимагаються законом, для наступної особи, починаючи з 1 вересня 2025 року: колишньої віцепрезидентки Камали Д. Гарріс", – йдеться в повному тексті листа.

Нагадаємо, у березні Трамп позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей свого попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.

До того він оголосив недійсними помилування, які схвалив Байден в останній день на посаді.

Як відомо, в останній день на посаді Байден превентивно помилував членів своєї родини, а також низку посадовців, які могли зіткнутися з переслідуванням з боку Трампа.