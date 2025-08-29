CNN: Трамп лишил госохраны бывшего вице-президента Харрис

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента Камалу Харрис госохраны, которую ей предоставляла Секретная служба.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо Секретной службы, информирует "Европейская правда".

Телеканал напоминает, что бывшим президентам предоставляют госохрану пожизненно.

Согласно законодательству, Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев охраны после ухода с должности. Этот период закончился 21 июля. Однако ее охрана была продлена еще на год по директиве, подписанной тогдашним президентом Джо Байденом незадолго до ухода с должности, и которая до сих пор не была обнародована.

Именно этот приказ Трамп отменил в своем письме под названием "Меморандум для министра внутренней безопасности", датированном четвергом.

"Этим письмом вы уполномочиваетесь прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее утвержденные исполнительным меморандумом, кроме тех, что требуются законом, для следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис", – говорится в полном тексте письма.

Напомним, в марте Трамп лишил госохраны, которую предоставляла Секретная служба, детей своего предшественника Джо Байдена – сына Хантера и дочь Эшли.

До того он объявил недействительными помилования, которые одобрил Байден в последний день на посту.

Как известно, в последний день на посту Байден превентивно помиловал членов своей семьи, а также ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны Трампа.