Сійярто чекає від України "найтемнішої провокації", щоб втягнути Угорщину у війну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре розкритикував удар України по нафтопроводу "Дружба", через який його країна продовжує отримувати російську нафту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex, про це він сказав на фестивалі в угорському селищі Тихань у пʼятницю.

У своїй годинній промові Сійярто позитивно відгукнувся про російські відносини, а про українські – негативно. На його думку, у найближчий час слід очікувати, що українці "вчинять найгрубішу, найтемнішу провокацію, щоб втягнути Угорщину у війну".

На думку угорського міністра, війна в Україні "не є легітимним поясненням того, чому вони загрожують енергетичному забезпеченню Угорщини", а "коли українці атакують нафтопровід "Дружба", вони шкодять насамперед не Росії, а Угорщині та Словаччині".

"Якщо хтось атакує безпеку енергопостачання Угорщини, він атакує суверенітет Угорщини, і якщо хтось це робить, він повинен бути готовий до наслідків. Бо завжди будуть наслідки, якщо хтось атакує угорський суверенітет", – сказав Сійярто.

Як відомо, 28 серпня глава МЗС Угорщини оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командиру військової частини, відповідальної за цю атаку.

Після цього Польща та Литва запросили командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Читайте також: Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина.