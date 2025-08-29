Сийярто ждет от Украины "самой темной провокации", чтобы втянуть Венгрию в войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал удар Украины по нефтепроводу "Дружба", через который его страна продолжает получать российскую нефть.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex, об этом он сказал на фестивале в венгерском поселке Тихань в пятницу.

В своей часовой речи Сийярто положительно отозвался о российских отношениях, а об украинских – негативно. По его мнению, в ближайшее время следует ожидать, что украинцы "совершат самую грубую, самую темную провокацию, чтобы втянуть Венгрию в войну".

По мнению венгерского министра, война в Украине "не является легитимным объяснением того, почему они угрожают энергетическому обеспечению Венгрии", а "когда украинцы атакуют нефтепровод "Дружба", они вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии".

"Если кто-то атакует безопасность энергоснабжения Венгрии, он атакует суверенитет Венгрии, и если кто-то это делает, он должен быть готов к последствиям. Потому что всегда будут последствия, если кто-то атакует венгерский суверенитет", – сказал Сийярто.

Как известно, 28 августа глава МИД Венгрии объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командиру воинской части, ответственной за эту атаку.

После этого Польша и Литва пригласили командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр", несмотря на санкции Венгрии, которые предусматривают запрет на въезд.

