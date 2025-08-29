МВС Польщі працює над урегулюванням статусу українців після вето Навроцького

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик у пʼятницю зустрівся з послом України Василем Боднаром, аби обговорити ситуацію з правовим статусом українців після вето президента на відповдіний закон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформагентству РАР сказала речниця польського МВС Кароліна Галецька.

За словами Галецької, під час зустрічі заступник міністра внутрішніх справ Польщі "поінформував пана посла, що польська сторона працює над законопроєктом і врегулюванням правового статусу громадян України".

"Він також представив українській стороні графік роботи над законопроєктом", – сказала речниця.

Цього тижня президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Заветований проєкт також містив багато інших ключових питань. Йдеться, перш за все, про право тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року.

Чинні норми забезпечують їм тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

