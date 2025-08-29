МВД Польши работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик в пятницу встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев после вето президента на соответствующий закон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информационному агентству РАР сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая.

По словам Галецкой, во время встречи заместитель министра внутренних дел Польши "проинформировал господина посла, что польская сторона работает над законопроектом и урегулированием правового статуса граждан Украины".

"Он также представил украинской стороне график работы над законопроектом", – сказала пресс-секретарь.

На этой неделе президент Кароль Навроцкий заветовал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Заветированный проект также содержал много других ключевых вопросов. Речь идет, прежде всего, о праве временной защиты для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.

Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них возникнут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

