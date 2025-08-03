Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей

Эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В партию входят 13 Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Часть автомобилей была приобретена на пожертвования.

Автомобили будут переданы пограничной службе Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эгерт Беличев отметил, что сила страны начинается с внутренней безопасности, и украинская полиция и пограничники находятся на передовой, помогая своему народу.

"Однако для этого им не хватает транспортных средств, поскольку они старые, а многие машины были уничтожены во время российских атак", – сказал он.

Беличев рассказал, что после того, как в Украину были отправлены первые автомобили, руководство эстонской полиции задумалось о том, чем можно помочь Украине.

Совместно со столичным Rotary Club полиция собрала пожертвований на 75 000 евро. На эти деньги было куплено восемь Škoda Scala – автомобили, которые ранее использовались в PPA, были возвращены продавцу после истечения срока лизинга и теперь выкуплены для Украины.

Остальные автомобили были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией.

С 2024 года Эстония уже в третий раз передает полицейские автомобили Украине. Всего в Украину было отправлено 57 машин оперативных служб.

Напомним, в июне Минобороны Эстонии сообщило о поставках Украине новой партии артиллерийских боеприпасов.

Сообщалось также, что в Эстонии хотят решить проблему избытка мяса дикого кабана, отправив его Украине.