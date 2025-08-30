Туреччина закрила порти та повітряний простір для Ізраїлю

У п'ятницю, 29 серпня, Туреччина оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків ізраїльського уряду та будь-яких вантажів зброї для ізраїльської армії, а також про закриття своїх портів для морської торгівлі між третіми країнами та Ізраїлем.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Заява міністра закордонних справ Хакана Фідана стала доповненням до заборони на пряму торгівлю між Туреччиною та Ізраїлем, оголошеної в травні 2024 року.

"Ми повністю припинили торгівлю з Ізраїлем. Ми закрили наші порти для ізраїльських суден. Ми не дозволяємо контейнеровозам, що перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю, заходити в наші порти, а також не дозволяємо літакам заходити в наш повітряний прості", – заявив Фідан.

Варто зауважити, що Анкара жорстко критикує ізраїльські атаки на сектор Гази, а президент країни Реджеп Таїп Ердоган неодноразово називав дії Ізраїлю геноцидом і порівнював прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з Гітлером.

Також зазначимо, що нещодавно французький президент Емманюель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

Вашингтон, для якого Ізраїль – одна із головних країн-союзників, відреагував різко. Держсекретар США Марко Рубіо назвав план французького лідера "безвідповідальним", а президент Дональд Трамп – "таким, що не має жодної ваги".

Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Британська позиція залишилася прив’язаною до мирного процесу: прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в межах досягнутої шляхом переговорів угоди.

У передостанній день липня міністри закордонних справ 15 країн ЄС підписали спільну декларацію із закликом визнати Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

Детальніше читайте у матеріалі: Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.