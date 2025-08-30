Турция закрыла порты и воздушное пространство для Израиля

В пятницу, 29 августа, Турция объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов израильского правительства и любых грузов оружия для израильской армии, а также о закрытии своих портов для морской торговли между третьими странами и Израилем.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Заявление министра иностранных дел Хакана Фидана стало дополнением к запрету на прямую торговлю между Турцией и Израилем, объявленному в мае 2024 года.

"Мы полностью прекратили торговлю с Израилем. Мы закрыли наши порты для израильских судов. Мы не позволяем контейнеровозам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в наши порты, а также не позволяем самолетам заходить в наше воздушное пространство", – заявил Фидан.

Стоит заметить, что Анкара жестко критикует израильские атаки на сектор Газа, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно называл действия Израиля геноцидом и сравнивал премьер-министра Беньямина Нетаньяху с Гитлером.

Также отметим, что недавно французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

Вашингтон, для которого Израиль – одна из главных стран-союзников, отреагировал резко. Госсекретарь США Марко Рубио назвал план французского лидера "безответственным", а президент Дональд Трамп – "не имеющим никакого веса".

Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

Британская позиция осталась привязанной к мирному процессу: премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину только в рамках достигнутого путем переговоров соглашения.

В предпоследний день июля министры иностранных дел 15 стран ЕС подписали совместную декларацию с призывом признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

