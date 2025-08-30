СМИ: В рамках "гарантий безопасности" для Украины обсуждают создание "бесполетной зоны"

В рамках гарантий безопасности для Украины от "коалиции решительных" якобы обсуждают создание "бесполетной зоны" – что позволит постепенно запустить гражданскую авиацию, а также патрульную миссию в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье The Telegraph от 30 августа.

На основе общения с "более чем десятком" чиновников из стран Запада журналисты узнали основные идеи "гарантий безопасности" для Украины, обсуждение которых еще продолжается.

Среди них – создание "бесполетной зоны", а также создание патрульной миссии в Черном море для безопасности коммерческого судоходства.

Европейские партнеры размышляют над созданием "бесполетной зоны", которая позволила бы Украине без лишних рисков возобновить работу гражданской авиации.

Возобновление авиарейсов считается крайне важным элементом для того, чтобы оживить экономическую жизнь и поощрить возвращение украинцев, которые из-за войны решили уехать за границу.

Реализация этой идеи может быть поэтапной и начаться с прикрытия истребителями и системами ПВО западных партнеров аэропортов на западе Украины. Если этот первый этап окажется успешным, постепенно миссия охватит аэропорты, расположенные дальше на восток.

Для большей безопасности судоходства в Черном море на пути к украинским портам обсуждают создание морской миссии, где ведущую роль будет играть Турция.

Украина уже смогла наладить коридоры для морского экспорта после блокады на первых этапах полномасштабной войны, однако миссия позволила бы расширить количество безопасных маршрутов.

В материале приводятся также другие детали потенциального плана.

Издание FT также публиковало свою информацию о предварительном плане "гарантий безопасности" для Украины от западных партнеров. По словам их источников, он предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский публично критиковал идею о "буферной зоне". Также он считает, что потенциальные гарантии безопасности от партнеров в рамках мирного соглашения должны получить одобрение соответствующих парламентов и быть юридически обязывающими.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал в ближайшее время встречу лидеров "коалиции решительных" по гарантиям безопасности для Украины.