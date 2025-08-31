В Лондоне задержали пятерых противников расселения искателей убежища в отелях

Британская полиция заявила, что арестовала пять человек в субботу после того, как люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают искатели убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Две группы протестующих против предоставления убежища прошли к отелю Crowne Plaza вблизи аэропорта Хитроу, прежде чем некоторые демонстранты попытались ворваться в него, сообщила лондонская полиция.

Двое полицейских получили незначительные ранения, говорится в сообщении.

"Мы понимаем силу чувств по этим вопросам, но там, где мирный протест пересекает границу с преступностью, включая ранения наших офицеров, мы будем принимать немедленные меры", – сказал командир Адам Слонецкий в своем заявлении.

В другом инциденте трое мужчин были арестованы поздно вечером в пятницу возле другого отеля, который использовался для размещения искателей убежища в Эппинге на востоке Лондона.

В пятницу, 29 августа, британское правительство выиграло судебное решение, согласно которому лица, ищущие убежища, не будут выселены из отеля, где один из жильцов был обвинен в сексуальном насилии.

В тот же день протестующие пытались прорвать полицейский кордон возле отеля для мигрантов в Эппинге.

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.