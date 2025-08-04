На півдні Норвегії оголосили попередження через шторм, що загрожує також Британії

На півдні Норвегії оголосили попередження про сильні вітри через наближення шторму "Флоріс", який у понеділок лютуватиме над Британськими островами.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Шторм "Флоріс", через який на понеділок оголосили попередження у низці районів Британії, далі опиниться над південною частиною Норвегії.

Для районів уздовж південного узбережжя Норвегії – включно зі столицею Осло – також оголосили попередження жовтого або помаранчевого рівня. Найсильніші шквали вітру до 35 метрів за секунду очікуються на узбережжях та високо в горах, вздовж берегів та у деяких фйордах можливі високі хвилі.

Негода триватиме протягом вівторка і ранку середи. Мешканців закликають прибрати з дворів або додатково закріпити те, що може постраждати від сильного вітру.

Норвезьке управління з водних ресурсів та енергетики попередило про ризик підтоплень та зсувів у деяких районах на заході країни.

Тим часом в Іспанії оголосили попередження через надзвичайну спеку.