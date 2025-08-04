На юге Норвегии объявили предупреждение из-за шторма, угрожающего также Британии

На юге Норвегии объявили предупреждение о сильных ветрах из-за приближения шторма "Флорис", который в понедельник будет свирепствовать над Британскими островами.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Шторм "Флорис", из-за которого на понедельник объявили предупреждение в ряде районов Великобритании, дальше окажется над южной частью Норвегии.

Для районов вдоль южного побережья Норвегии – включая столицу Осло – также объявили предупреждение желтого или оранжевого уровня. Сильные шквалы ветра до 35 метров в секунду ожидаются на побережьях и высоко в горах, вдоль берегов и в некоторых фьордах возможны высокие волны.

Непогода продлится в течение вторника и утра среды. Жителей призывают убрать со дворов или дополнительно закрепить то, что может пострадать от сильного ветра.

Норвежское управление по водным ресурсам и энергетике предупредило о риске подтоплений и оползней в некоторых районах на западе страны.

Тем временем в Испании объявили предупреждение из-за чрезвычайной жары.