Британія виділяє $133 млн на боротьбу з перевізниками мігрантів

Британія планує витратити додаткові 100 млн фунтів стерлінгів (близько $133 млн) на боротьбу з незаконним ввезенням людей та реалізацію угоди з Францією щодо повернення мігрантів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, пише "Європейська правда".

Додаткові кошти будуть використані на ряд заходів, включно із наймом до 300 співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю, а також на інвестиції в нові технології та обладнання для виявлення злочинних угруповань, які незаконно перевозять мігрантів на невеликих човнах через Ла-Манш.

Частина додаткових коштів буде спрямована на підтримку угоди прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера з Францією про повернення мігрантів за принципом "один вхід – один вихід", за якою обидві країни зобов'язалися щотижня повертати однакову кількість мігрантів, які перетнули Ла-Манш, а Велика Британія прийматиме осіб, які шукають притулку і мають зв'язки з Британією.

Додаткові кошти також допоможуть фінансувати новостворену робочу групу, яка буде зосереджена на боротьбі з організованою злочинною діяльністю у сфері міграції, що діє з території Британії, а також на підтримці розширення повноважень поліції щодо вилучення та завантаження цифрових пристроїв для збору доказів.

Уряд також планує фінансувати низку заходів, спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю в транзитних країнах Європи, Близького Сходу, Африки та Азії.

"Ці додаткові кошти зміцнять усі аспекти нашого плану та значно посилять здатність наших правоохоронних органів відстежувати банди та знешкоджувати їх", – заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

Обіцянка виділити 100 млн фунтів стерлінгів з'явилася після того, як уряд заявив, що буде криміналізувати публікації в соціальних мережах, що рекламують послуги з незаконного перевезення людей.

Нагадаємо, 10 липня лідери Британії та Франції домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.