Британия выделяет $133 млн на борьбу с перевозчиками мигрантов

Великобритания планирует потратить дополнительные 100 млн фунтов стерлингов (около $133 млн) на борьбу с незаконным ввозом людей и реализацию соглашения с Францией по возвращению мигрантов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, пишет "Европейская правда".

Дополнительные средства будут использованы на ряд мероприятий, включая найм до 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на инвестиции в новые технологии и оборудование для выявления преступных группировок, которые незаконно перевозят мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

Часть дополнительных средств будет направлена на поддержку соглашения премьер-министра Британии Кира Стармера с Францией о возвращении мигрантов по принципу "один вход – один выход", по которому обе страны обязались еженедельно возвращать одинаковое количество мигрантов, пересекших Ла-Манш, а Великобритания будет принимать лиц, которые ищут убежища и имеют связи с Британией.

Дополнительные средства также помогут финансировать новосозданную рабочую группу, которая будет сосредоточена на борьбе с организованной преступной деятельностью в сфере миграции, действующей с территории Британии, а также на поддержке расширения полномочий полиции по изъятию и загрузки цифровых устройств для сбора доказательств.

Правительство также планирует финансировать ряд мероприятий, направленных на борьбу с организованной преступностью в транзитных странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

"Эти дополнительные средства укрепят все аспекты нашего плана и значительно усилят способность наших правоохранительных органов отслеживать банды и обезвреживать их", – заявила министр внутренних дел Иветт Купер.

Обещание выделить 100 млн фунтов стерлингов появилось после того, как правительство заявило, что будет криминализировать публикации в социальных сетях, рекламирующие услуги по незаконной перевозке людей.

Напомним, 10 июля лидеры Британии и Франции договорились о пилотном плане, согласно которому часть мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, будут возвращаться во Францию.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Британские власти принимают различные меры для противодействия нелегальной миграции – в частности, договаривается с Францией, чтобы та задерживала мигрантов, планирующих пересечь Ла-Манш.