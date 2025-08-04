Литовские министры не уверены в своем будущем в новом правительстве

Литовские министры, которые в понедельник были вынуждены подать в отставку вместе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, заявляют, что хотели бы продолжить начатую работу в новом составе правительства, хотя часть признает, что не чувствует уверенности в своем будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, министр транспорта Эугениус Сабутис выразил надежду, что останется на своей должности в новом составе Кабинета министров.

"Не думаю, что меня сменят, но чувствую себя неуверенно", – сказал он.

Министр культуры Шарунас Бирутис заявил, что пока не задумывается о будущем, но также хотел бы продолжить работу.

"Я также депутат Сейма, поэтому смотрю на все спокойно. Работы много. Все будет зависеть от нового премьера и от президента. Команда сильная, очень сильная, мы начали работу, и вся команда хотела бы ее продолжить", – отметил он.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович на вопрос о шансах остаться в должности ответил: "Сейчас никто не строит иллюзий. Есть то, что есть", – сказал он на вопрос о шансах остаться на посту министра.

Министр охраны окружающей среды Повилас Подерскис выразил сожаление по поводу отставки Палуцкаса, назвав его отличным руководителем правительства.

Говоря о своем будущем, он отметил: "Как говорится, временность – неотъемлемая часть жизни".

Продолжить работу надеется и министр обороны Довиле Шакалиене.

"Сначала должен быть премьер, потом должно быть понимание, продолжает ли действовать эта коалиция. В среду правление и президиум Социал-демократической партии примут соответствующие решения", – сказала она журналистам.

Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом.

Согласно конституции Литвы, вместе с премьером в отставку должен уйти весь Кабинет министров.

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