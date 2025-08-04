Датский зоопарк предлагает отдавать домашних животных на корм хищникам

Зоопарк в датском городе Ольборг хочет воссоздать естественную пищевую цепь животных, которые там обитают, и поэтому предлагает населению города отдавать своих маленьких домашних животных на корм хищникам.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Зоопарк обратился к населению города: "Если у вас есть здоровое животное, которое по разным причинам нужно отдать, не стесняйтесь подарить его нам".

Там отметили, что зоопарк пытается воссоздать естественную пищевую цепь животных, которые там обитают, "из соображений благополучия животных и профессиональной этики", и заверили, что домашние животные будут "гуманно умерщвлены" квалифицированным персоналом.

Зоопарк указывает на морских свинок, кроликов и кур как возможные пожертвования. После эвтаназии животные будут использованы в качестве корма, сообщил зоопарк.

"Таким образом, ничего не пропадет зря, и мы обеспечим естественное поведение, питание и благополучие наших хищников", – заявили в зоопарке.

Недавно фермер получил серьезные травмы в результате нападения льва, который сбежал из зоопарка на юге Турции.

В 2023 году в городе Кляйнмахнов под Берлином более суток искали львицу, которая якобы сбежала на свободу, как показало видео из соцсетей.

Экспертиза, однако, позже подтвердила, что это был дикий кабан.