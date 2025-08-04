Італійська поліція провела масштабну операцію проти китайської мафії

Італійська поліція заарештувала 13 осіб у межах масштабної загальнонаціональної операції проти китайських мафіозних угруповань, які підозрюються у скоєнні низки тяжких злочинів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Серед злочинів, у яких підозрюють 13 людей: торгівля наркотиками, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, а також збройні напади з обтяжуючими обставинами.

Рейди одночасно пройшли в 25 італійських провінціях, включаючи Мілан, Рим, Флоренцію, Прато і Катанію.

Крім арештів, ще 31 особу було передано до суду без взяття під варту. Під час операції поліція вилучила 550 грамів кристалічного метамфетаміну "шабу", а також провела перевірки в сотнях магазинів і транспортних засобів.

За словами правоохоронців, китайські мафіозні угруповання діють за зразком традиційної мафії – застосовують насильство, залякування, мають чітку ієрархію та дотримуються "поняття помсти", що може перерости у міжкланову ворожнечу.

Їхня діяльність, як правило, спрямована проти співвітчизників, і вони прагнуть домінувати в регіонах з численними китайськими громадами.

Особливу увагу поліція приділила місту Прато в Тоскані – великому осередку китайської діаспори та текстильної промисловості.

Саме у ньому, за даними слідства, поширене використання нелегальної праці в китайських майстернях, які часто працюють на відомі італійські бренди, зокрема Valentino, Giorgio Armani та Loro Piana.

Слідство також підтвердило, що китайські банди використовують неформальну фінансову систему "хавала" для переведення коштів, а також ведуть постійні переговори з іншими мафіозними структурами в Італії щодо розподілу сфер впливу.

Операція стала продовженням розслідувань, що розпочалися після резонансного вбивства у квітні в Римі, коли застрелили члена китайського підпілля та його супутника. Поліція вважає це наслідком війни за територію між злочинними кланами.

У лютому на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

На початку квітня в Італії та Німеччині паралельно провели рейди проти італійського мафіозного клану "Ндрангета", тоді було затримано десятки підозрюваних.

А 21 травня інформували, що поліція провела масштабну операцію із затримання майже сотні підозрюваних у зв’язках із мафіозним кланом "Ндрангета".