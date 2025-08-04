Итальянская полиция провела масштабную операцию против китайской мафии

Итальянская полиция арестовала 13 человек в рамках масштабной общенациональной операции против китайских мафиозных группировок, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Среди преступлений, в которых подозревают 13 человек: торговля наркотиками, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также вооруженные нападения с отягчающими обстоятельствами.

Рейды одновременно прошли в 25 итальянских провинциях, включая Милан, Рим, Флоренцию, Прато и Катанию.

Помимо арестов, еще 31 человек был передан в суд без взятия под стражу. Во время операции полиция изъяла 550 граммов кристаллического метамфетамина "шабу", а также провела проверки в сотнях магазинов и транспортных средств.

По словам правоохранителей, китайские мафиозные группировки действуют по образцу традиционной мафии – применяют насилие, запугивание, имеют чёткую иерархию и придерживаются "понятия мести", что может перерасти в межклановую вражду.

Их деятельность, как правило, направлена против соотечественников, и они стремятся доминировать в регионах с многочисленными китайскими общинами.

Особое внимание полиция уделила городу Прато в Тоскане – крупному центру китайской диаспоры и текстильной промышленности.

Именно в нем, по данным следствия, распространено использование нелегального труда в китайских мастерских, которые часто работают на известные итальянские бренды, в частности Valentino, Giorgio Armani и Loro Piana.

Следствие также подтвердило, что китайские банды используют неформальную финансовую систему "хавала" для перевода средств, а также ведут постоянные переговоры с другими мафиозными структурами в Италии по распределению сфер влияния.

Операция стала продолжением расследований, начавшихся после резонансного убийства в апреле в Риме, когда застрелили члена китайского подполья и его спутника. Полиция считает это следствием войны за территорию между преступными кланами.

В феврале на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, во время него задержали более 180 человек.

В начале апреля в Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана "Ндрангета", тогда были задержаны десятки подозреваемых.

А 21 мая информировали, что полиция провела масштабную операцию по задержанию почти сотни подозреваемых в связях с мафиозным кланом "Ндрангета".