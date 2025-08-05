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Литовцы ответили, кого хотят видеть на посту премьер-министра

Новости — Вторник, 5 августа 2025, 09:27 — Ирина Кутелева

Жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на должность нового главы правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Sprinter 18-25 июля по заказу портала Delfi.

Как показали результаты опроса, 12,5% респондентов считают Шимоните наиболее подходящей кандидаткой на должность премьер-министра. Между тем в июне к экс-премьеру положительно относились 8,7% опрошенных.

На втором месте по популярности находится нынешний спикер Сейма Саулюс Сквернялис – его новым премьером хотели бы видеть 9% респондентов, тогда как в июне положительно к нему относились 7% опрошенных.

Третье место заняла лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен с поддержкой в 7,2%.

Опрос проводился до того, как Гинтаутас Палуцкас объявил о намерении уйти с поста главы правительства Литвы.

4 августа вслед за Палуцкасом, вокруг которого вспыхнула череда скандалов, ушло в отставку все правительство.

Временным премьером Литвы в тот же день был назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.

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