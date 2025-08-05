Лидер правящей партии Литвы не будет претендовать на должность премьера
Временно исполняющий обязанности председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс заявил, что не будет претендовать на должность премьер-министра.
Об этом политик написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что хочет остаться на посту мэра Йонавы, и это решение поддержала его семья.
По словам политика, его уход с должности мэра означал бы новые выборы, что "потребовало бы дополнительных расходов из государственного бюджета".
"После серьезных размышлений я принял решение – не баллотироваться на эту должность (премьер-министра. – Ред.)", – написал Синкявичюс.
В то же время как временный лидер ЛСДП он пообещал "уделять большое внимание укреплению партии и работе, которая обеспечит эффективное управление государством".
Как сообщалось, Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с должности премьера после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.
Временным премьером Литвы в понедельник был назначен министр финансов Римантас Шаджюс.
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