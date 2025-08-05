Лидер правящей партии Литвы не будет претендовать на должность премьера

Временно исполняющий обязанности председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс заявил, что не будет претендовать на должность премьер-министра.

Об этом политик написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что хочет остаться на посту мэра Йонавы, и это решение поддержала его семья.

По словам политика, его уход с должности мэра означал бы новые выборы, что "потребовало бы дополнительных расходов из государственного бюджета".

"После серьезных размышлений я принял решение – не баллотироваться на эту должность (премьер-министра. – Ред.)", – написал Синкявичюс.

В то же время как временный лидер ЛСДП он пообещал "уделять большое внимание укреплению партии и работе, которая обеспечит эффективное управление государством".

Как сообщалось, Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с должности премьера после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом. Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.

Временным премьером Литвы в понедельник был назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.