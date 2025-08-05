Орбан і Сійярто зустрілися з Додіком і засудили "втручання Брюсселя"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ країни Петер Сійярто зустрілися у вівторок, 5 серпня, в Будапешті з президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком, щоб висловити йому свою підтримку.

Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

У вівторок, 5 серпня, Орбан прийняв у Будапешті Додіка, якому днями підтвердив тюремний строк Апеляційний суд Боснії і Герцеговини. Додіка визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Угорський прем’єр під час зустрічі із ним заявив, що Додіка засудили "за відмову танцювати під дудку Брюсселя".

"Мілорад Додік, президент Республіки Сербської в Боснії, перебуває в Будапешті. Президент Додік був засуджений за відмову танцювати під дудку Брюсселя. Угорщина не приймає це рішення", – заявив він.

Сійярто заявив, що "зовнішнє втручання" на Західних Балканах є небезпечним.

"Волю народу регіону слід поважати – її підрив ставить під загрозу стабільність і мир. Сьогодні зустрівся з Мілорадом Додіком, щоб підтвердити підтримку Угорщини", – заявив він.

Нагадаємо, Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив у п'ятницю, 1 серпня, попереднє рішення суду, за яким Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду.

Орбан заступився за президента Республіки Сербської та назвав вирок Додіку спробою "призначених ЄС наглядачів" усунути його за "протидію глобалістичному порядку денному".