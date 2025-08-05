Орбан и Сийярто встретились с Додиком и осудили "вмешательство Брюсселя"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто встретились во вторник, 5 августа, в Будапеште с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, чтобы выразить ему свою поддержку.

Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 5 августа, Орбан принял в Будапеште Додика, которому на днях подтвердил тюремный срок Апелляционный суд Боснии и Герцеговины. Додика признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Венгерский премьер во время встречи с ним заявил, что Додика осудили "за отказ танцевать под дудку Брюсселя".

Венгерский премьер заявил, что Додика осудили "за отказ танцевать под дудку Брюсселя".

"Милорад Додик, президент Республики Сербской в Боснии, находится в Будапеште. Президент Додик был осужден за отказ танцевать под дудку Брюсселя. Венгрия не принимает это решение", – заявил он.

Сийярто заявил, что "внешнее вмешательство" на Западных Балканах является опасным.

"Волю народа региона следует уважать – ее подрыв ставит под угрозу стабильность и мир. Сегодня встретился с Милорадом Додиком, чтобы подтвердить поддержку Венгрии", – заявил он.

Напомним, Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил в пятницу, 1 августа, предыдущее решение суда, по которому Додика приговорили к одному году тюремного заключения.

Додик заявил, что будет игнорировать решение суда.

Орбан вступился за президента Республики Сербской и назвал приговор Додику попыткой "назначенных ЕС надзирателей" устранить его за "противодействие глобалистической повестке дня".