У Кишиневі почубились прихильники і противники башкана Гагаузії, якій дали 7 років тюрми

Між деякими учасниками протесту на підтримку засудженого башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул та її противниками у вівторок відбулись сутички біля будівлі суду, де Гуцул оголосили вирок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Прихильники Гуцул ще в очікуванні вироку скандували біля будівлі суду в Кишиневі гасла "Євгеніє, ми з тобою", "Геть диктатуру", "Ганьба" та "Вимагаємо справедливості".

До них підійшла група контрпротестувальників, які вигукували "Гуцул – до в'язниці".

Між прихильниками і противниками Гуцул зрештою сталася бійка. Один із учасників контрпротесту, активіст Марін Андоні, заявив, що отримав травму.

За свідченнями журналістки TV8, прихильники башкана Гагаузії також ударили жінку в обличчя, а одна з них плюнула їй в обличчя водою, коли журналістка попросила коментар.

Нагадаємо, главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Євгенію Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.