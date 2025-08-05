В Кишиневе подрались сторонники и противники башкана Гагаузии, которой дали семь лет тюрьмы

Между некоторыми протестующими в поддержку осужденного башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул и ее противниками во вторник произошли столкновения у здания суда, где Гуцул объявили приговор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Сторонники Гуцул еще в ожидании приговора скандировали у здания суда в Кишиневе лозунги "Евгения, мы с тобой", "Долой диктатуру", "Позор" и "Требуем справедливости".

К ним подошла группа контрпротестующих, которые выкрикивали "Гуцул – в тюрьму".

Между сторонниками и противниками Гуцул в конце концов произошла драка. Один из участников контрпротеста, активист Марин Андони, заявил, что получил травму.

По свидетельствам журналистки TV8, сторонники башкана Гагаузии также ударили женщину в лицо, а одна из них плюнула ей в лицо водой, когда журналистка попросила комментарий.

Напомним, главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Евгению Гуцул обвиняли в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.

Прокуратура просила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.