Фінляндія поки не братиме участі в оплаті американської зброї Україні через НАТО

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна на цьому етапі не приєднається до схеми оплати американської зброї для України через НАТО.

Його слова цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хяккянена, Фінляндія наразі зосередиться на програмі, в межах якої зброю та військове обладнання до України постачатимуть фінські виробники.

"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в межах якої замовляємо у наших компаній по всій Фінляндії продукцію для України", – пояснив він.

Очільник фінського Міноборони водночас привітав започатковану ініціативу.

"Ми продовжуємо надавати Україні дуже сильну і потужну підтримку, але зараз зосереджуємося на обладнанні, що виробляється вітчизняними підприємствами", – сказав Хяккянен.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

Тоді ж стало відомо, що Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

А Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.