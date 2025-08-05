Финляндия пока не будет участвовать в оплате американского оружия Украине через НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна на данном этапе не присоединится к схеме оплаты американского оружия для Украины через НАТО.
Его слова цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".
По словам Хяккянена, Финляндия сейчас сосредоточится на программе, в рамках которой оружие и военное оборудование в Украину будут поставлять финские производители.
"Мы выделили свои ресурсы на внутреннюю промышленную программу, в рамках которой заказываем у наших компаний по всей Финляндии продукцию для Украины", – пояснил он.
Глава финского Минобороны одновременно приветствовал начатую инициативу.
"Мы продолжаем оказывать Украине очень сильную и мощную поддержку, но сейчас сосредотачиваемся на оборудовании, которое производится отечественными предприятиями", – сказал Хяккянен.
Напомним, накануне министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы партнеров.
Тогда же стало известно, что Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на 500 млн евро, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
А Швеция, Норвегия и Дания также совместно выделят около $500 млн на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.