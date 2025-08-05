Італійських виробників зброї просять розпланувати, як краще витратити кошти ЄС

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні попросила ключові оборонні та транспортні компанії розробити план використання коштів, які вони отримають у межах плану Єврокомісії з нарощування військового потенціалу.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

Мелоні звернулась із проханням щодо майбутніх витрат коштів ЄС під час зустрічі з керівниками італійських компаній Leonardo, Fincantieri, державного кредитора Cassa Depositi e Prestiti та залізничного оператора Gruppo FS у вівторок вранці.

У переговорах, за інформацією Bloomberg, також узяли участь ключові члени уряду Італії – зокрема міністри оборони, закордонних справ та фінансів.

Італійський уряд передбачає, що оборонні та інфраструктурні компанії повинні визначити цілі як для цивільних, так і для військових потреб, а також створити робочі місця.

За словами джерел Bloomberg, у Римі хочуть, аби компанії зосередилися на так званих інвестиціях подвійного призначення і на цілях, що відповідають прагненням інших європейських союзників Італії.

Нагадаємо, на початку року Європейський Союз погодив план ReArm Europe, який передбачає залучення інвестиції у розмірі до 800 мільярдів євро на оборонні потреби.

Італія лише у цьому році формально досягла показника у 2% ВВП витрат на оборону, який був чинним до останнього саміту НАТО в Гаазі.

Італійська влада прогнозує, що для збільшення витрат на оборону і повʼязаних із нею сфер до 5% ВВП їй знадобиться 10 років.